Южнокорейская актриса Ко Су Чжон умерла в возрасте 24 лет, пишет «Российская газета».

Российская актриса умерла в 26 лет

Причиной смерти девушки стал рак мозга.

View this post on Instagram 스토리제이컴퍼니의 소중한 배우 고수정이 하늘의 빛나는 별이 되었습니다. ⠀ 고수정 배우는 그 누구보다도 순수하고 고운 마음을 가진, 풋풋한 빛이 나는 사람이었습니다. ⠀ 우리를 반겨주었던 당신의 밝은 미소를, 가장 아름다웠던 당신의 청춘을, 그 마음만큼 순수했던 연기를, 우리는 영원히 기억하겠습니다. ⠀ 우리의 영원한 배우, 당신이 떠나는 그 곳엔 부디 아픔 없이 영원한 안식만이 있기를 바랍니다. ⠀ -스토리제이컴퍼니 일동 A post shared by 스토리제이컴퍼니 (@storyjcompany) on Feb 11, 2020 at 3:01am PST

Ко Су Чжон похоронили еще 9 февраля в присуттсвии самых близких родственников и друзей. СМИ узнали о смерти актрисы только сейчас.

Ко Су Чжон стала известна после роли в фэнтези-сериале «Гоблин» и появления в клипе K-pop-группы BTS на трек With Seoul.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 27-летний участник группы Surprise U и актер Чха Ин Ха был найден мертвым в своем доме. В октябре 25-летняя кей-поп-исполнительница Солли покончила с собой. В ноябре скончалась 28-летняя певица и актриса Гу Хара.

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