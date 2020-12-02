Актриса Тамара Сёмина рассказала о жёстком нраве покойного актёра Армена Джигарханяна. Артистка утверждает, что при жизни актёр был слишком эгоистичен.

По словам Сёминой, Джигарханян мог любить только себя. Его окружению приходилось прощать своенравное поведение деятеля искусства. Никто не мог забыть про то, что Джигарханян являлся прекрасным актёром.

Он обещает, а на самом деле ему была до фени просьба режиссёра. Он всех презирал, потому как знал себе цену. Любил только себя. Армену главное — себе любимому всё заграбастать, — отметила Сёмина, слова которой приводит «Собеседник».

Она также добавила, что работать с Джигарханяном на одной съёмочной площадке было почти невозможно. Актёр мог приехать на съёмку, сниматься два дня, а затем бесследно исчезнуть.

Кроме того, Сёмина высказалась по поводу отношений Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. По словам артистки, женщина поступила правильно, когда не пришла на похороны актёра.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что друг Армена Джигарханяна Никита Симонян рассказал, что актёр до последней минуты переживал смерть дочери Елены. Дочь народного артиста, которая собиралась пойти по стопам отца, трагически умерла в 23 года в канун нового 1988 года, отравившись в машине угарным газом.