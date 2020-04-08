Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Актриса рассказала, что у нее отсутствовали почти все симптомы коронавируса, кроме потери обоняния. Боб решила сдать тест на коронавирус, и он дал положительный результат. Также тест сдал супруг актрисы, но у него на данный момент коронавирус не выявлен, пишет РЕН ТВ.

Артистка добавила, что соблюдала режим самоизоляции, на улицу она выходила только в перчатках и маске.

6 апреля стало известно о госпитализации Бабкиной. Самочувствие 70-летней исполнительницы ухудшилось 1 апреля, тогда же ей вызвали бригаду медиков. Она пожаловалась на боли в сердце. Ее доставили в платную клинику. Певице поставили диагноз «пневмония неуточненная».

7 апреля источники «Известий» рассказали, что Бабкина находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. На тот момент результатов ее теста на коронавирус еще не было.

Ранее в этот день представитель Бабкиной Александр Велор заявил, что певица лечится в стационаре от пневмонии, коронавирус у нее не обнаружен.