Звезда культовых советских и российских фильмов и театральных постановок назвала причины расставания со свои третьим супругом, художником-декоратором Александром Молодцовым. В браке с ним Светлана Крючкова провела 25 лет и родила сына Александра.

По словам актрисы, их союз «просто изжил себя». В интервью программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» Крючкова пояснила, что они с Молодцовым начали в какой-то момент по-настоящему мешать друг другу.

Ему стало не интересно, что делаю я, а мне стало не интересно, что делает он. У меня, к примеру, канал «Культура» включён, а у него такое, что я под пистолетом смотреть не буду, — поделилась актриса.

Крючкова также заявила, что всю свою жизнь любила только второго мужа — режиссёра Юрия Векслера.

Всегда любила только Векслера на самом деле. Всё время вспоминала Юру. Даже с Сашей в разговорах всё время повторяла: «А Векслер, а Векслер». Саша сильно возмущался из-за этого, — отметила Крючкова.

На данный момент артистка чувствует себя очень комфортно в одиночестве. Она с восторгом описала свои свободные минуты, в которые «позволяет себе лежать на диване в своей квартире и наслаждаться покоем и атмосферой, о которой всегда мечтала».

Как писал NEWS.ru, ранее Крючкова призналась, что врачебная ошибка едва не стоила ей жизни.

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