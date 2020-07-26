Легендарная британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд, которая была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитом фильме 1939 года «Унесенные ветром», умерла на 105-м году жизни, сообщило издание Hollywood Reporter.

По информации портала, де Хэвилленд скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где жила более 60 лет.

Оливия де Хэвилленд родилась в 1916 году, она была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 1930-х и 1940-х годах. В фильме Виктора Флеминга «Унесенные ветром» актриса исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены Эшли Уилкса, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О’Хара.

За эту роль она получила свою первую номинацию на «Оскар», однако статуэтку не выиграла. Впоследствии де Хэвилленд дважды была удостоена престижной премии: за роли фильмах «Каждому свое» и «Наследница».

Де Хэвилленд также известна ролями в картинах «Одиссея капитана Блада» (1935), «Атака легкой кавалерии» (1936), «Приключения Робин Гуда» (1938), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и многих других.

В 2017 году актрисе присвоили титул Дама-командор Ордена Британской империи.

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