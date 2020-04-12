Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в программе «Секрет на миллион» в эфире телеканала НТВ рассказала о получаемой ею пенсии в 55 тыс. рублей. По словам артистки, этих денег ей хватает.

«Я 25 тысяч получаю. Плюс 30 тысяч, я не знаю, как они раньше назывались, «лужковские», сейчас, наверное, «собянинские», — сказала она. Как добавила актриса, дочери ей никогда не помогали, раза два приезжал внук Макар и привозил фрукты.

Осенью 2019 года ряд деятелей культуры раскрыли размер своих пенсий. Так, 79-летняя заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная получает около 50 тыс. рублей. Работающая пенсионерка, телеведущая Роза Сябитова получает 14 тыс. рублей.

Звезде российского балета, 45-летнему Николаю Цискаридзе ежемесячно начисляют 12,1 тыс. рублей. 70-летняя Алла Пугачева благодаря надбавке за звание народной артистки СССР получает 47 тыс. рублей.

41 тыс. рублей в качестве пенсии получает 57-летняя заслуженная артистка России Алена Свиридова.