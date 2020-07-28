Героиней криминальной драмы в полной мере ощутила себя 27 июля заслуженная артистка России Ольга Анохина, у которой во время операции из палаты украли телефон и деньги. Оперативники ОМВД по району Хамовники пока не установили личность воришки.

Как стало известно «», 66-летняя актриса и режиссер легла в ревматологическое отделение Университетской клинической больницы №1, чтобы перед театральным сезоном привести в порядок травмированную ногу. В принципе состояние не требовало экстренного вмешательства, но операция была желательна. Врача рекомендовали знакомые.

Пациентку разместили в отдельной палате, а операцию сделали на 27 июля. Около 15.00 артистку привезли обратно в палату. Ольга Евгеньевна потянулась за телефоном (она оставила его на тумбе), планировала написать родным. Но не обнаружила аппарата.

Медики говорят, мол, посмотрите, может, в другое место переложили. Куда? Я не могла ни ногой, ни головой пошевелить. Потребовала вызвать полицию. Ребята замечательно работали, пришли профессионалы. Прямо, как в сериале «Возвращение Мухтара», правда, в больницу собаку приводить нельзя, а потом началась «Каменская». Искали отпечатки пальцев. Сыщики сказали: «У вас так рылись!» То есть, воры погуляли будь здоров. Медики сказали, что у них это первый случай. С премьерой вас, господа, — Анохина не теряет бодрости духа.

Когда актриса уезжала на операцию, палата была открыта, а когда вернулась — заперта на ключ. Кто ее закрыл — никто не знает. Видеокамер на этаже нет. Ущерб она оценила в 19 тыс. рублей, из которых 15 тыс. — цена украденного телефона.

Сказала полицейским — я на это дело везучая. Все криминальные случаи, которые со мной происходили, — все раскрывались. Может, я для этого к вам и приехала, чтобы вы нашли какого-то преступника? — предполагает Анохина.

Напомним, три года назад на юго-западе Москвы звезду ограбил таджик — дернул сумку. Анохина шла со спектакля «Baden-Баден». Она вступила в борьбу за личное имущество, ожесточенно дралась, но потерпела фиаско, так как трудовой мигрант был выше и сильнее. Впрочем, гастарбайтера задержали на третий день. Анохиной пришлось менять документы и дверной замок.

Справка «»

Ольга Анохина с 1977 года играет в столичном Театре им. Моссовета. Среди фильмов, в которых она снималась, — «Еще до войны», «Сибирский цирюльник», «Полицейская академия-7».