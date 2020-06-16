В Норильске завершилась активная фаза сбора нефтепродуктов. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в МЧС.

Работы на месте ЧП продолжают: идет очистка поверхности малых водоемов, обработка береговой линии сорбентом и сбор поверхностной пленки нефтепродуктов, сказали в ведомстве агентству «Интерфакс».

Ранее 16 июня первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко сообщил, что с места происшествия вывезено около 70% загрязненного грунта.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

Возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство. Арестованы четыре человека: директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Кроме того, фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

Ведется работа по ликвидации последствий аварии, в зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.