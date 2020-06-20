Представители альтерглобалистской ассоциации Attac и профсоюзного медицинского объединения Inter-Urgences залили красной краской, символизирующей кровь, вход в здание французского минздрава в Париже, так они осудили проводимую властями политику в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

«В субботу 20 июня, в 8.00, 30 активистов из объединений Attac и Inter-Urgences выдали «награду презрения» и запачкали кровью фасад здания министерства здравоохранения в Париже», — говорится в заявлении объединения Attac.

Активисты пояснили, что проводившаяся в течение долгих лет государством политика в сфере здравоохранения «поставила на грань» больницы, а работники медицины должны были работать на пределе возможностей. По словам участников акции, несмотря на нехватку больничных коек, оборудования и средств защиты, медработники проявили «крайнюю преданность делу в разгар кризиса, чтобы спасти как можно больше жизней, иногда даже ценой своих собственных».

Активисты пояснили, что власти предоставили медикам лишь «медаль, награду, которая присуждается по чрезвычайно строгим критериям», при этом в ходе парижской акции медработников был применен слезоточивый газ. Награду «презрения » активисты посвятили правительству и министрам. «Искусственная кровь» стала «символом (жертвы — ред.) тех, кто заплатил своими жизнями за смертельный экономический выбор» французских властей, заявили представители организаций.

Во вторник в Париже прошла демонстрация медработников, которая собрала 18 тысяч участников. Медицинские работники вышли на улицы, требуя, в частности, повысить зарплаты, провести дополнительный набор персонала и прекратить сокращение коек в больницах.

В ходе парижской акции протеста медиков вспыхнули беспорядки, которые продолжались сначала на улицах, примыкающих к эспланаде Дома Инвалидов, а затем и на самой площади. Столкновения длились около двух часов. Их устроили радикально настроенные молодые люди в черной одежде. Правоохранительные органы многократно распыляли слезоточивый газ. В результате беспорядков были задержаны более 30 человек.