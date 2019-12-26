Активисты «Волонтерской роты» раздали в Москве около 5 тыс. новогодних шаров с надписью «С Новым 2020 годом — годом памяти и славы!». Акция в столице состоялась 26 декабря, впереди еще 20 городов, сообщил «Известиям» руководитель организации Антон Демидов.

«Президент объявил 2020 год годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы решили, что в этот год в России каждая семья должна иметь елочную игрушку, на которой будет написано: «Год памяти и славы», — сказал Демидов.

В Москве на Пушкинской площади во время акции поставили новогоднюю елку, украшенную патриотическими шарами. Вместе с ними прохожие могли взять открытки с изображениями Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло и других героических личностей Великой Отечественной войны. «Подобные мероприятия будут проводить наши региональные отделения, в том числе Смоленск, Пермь, Рязань, Тверь», — отметил руководитель организации.

Организация «Волонтерская рота» известна акциями у ВДНХ и Останкинской башни в Москве, во время которых несколько тысяч человек носили 300-метровую георгиевскую ленту. На следующий год организация запланировала самую крупную молодежную вахту памяти на 1 тыс. человек в Тверской области и несколько исторических реконструкций.