Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, адвокат которой представляет интересы Верзилова.

«Петру полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней наказание — до 15 суток ареста», — сказал Чиков.

Ранее СМИ сообщали, что к Петру Верзилову домой пришли сотрудники центра «Э» МВД России, где задержали его и доставили на допрос в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

Полицейские вскрыли дверь в квартиру активиста, так как он отказался ее открывать.

Подробности уголовного дела пока не сообщаются.