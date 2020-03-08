«Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) в честь 8 марта провела порядка 300 акций в 78 регионах РФ, участие в них приняли более 32 тысяч активистов, они угощали женщин кофе, дарили цветы и носили на руках, сообщает пресс-служба движения.

«К Международному женскому дню «Молодая Гвардия» провела порядка 300 различных мероприятий и акций, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов и праздничными шествиями. Участниками акций стали более 32 тысяч молодогвардейцев из 78 регионов России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в пресс-службе МГЕР рассказали РИА Новости о шествии "Дорогая, ты права!", которое активисты движения проведут 8 марта в 21 российском регионе.

Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что в этом году самые массовые акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В общей сложности на улицы там вышли более четырехсот участников, а в Екатеринбурге, Омске и Тюмени — более трехсот. Мужчины-участники шествий несли в руках транспаранты со словами признательности и шуточными лозунгами: «Мама, я надел шапку!», «У моей бабушки самые вкусные котлетки», «Сегодня я сам вынес мусор», «Уступите даме кресло!», «Каждому мужчине — работу, каждой женщине — мужчину!».

Кроме того, 8 марта молодогвардейцы более чем в 50 городах России поддержали ежегодную акцию "Вам, любимые!" и преподнесли женщинам около 40 тысяч цветов и открыток, добавляется в сообщении.

Серия акций также прошла в преддверии праздника. Так, в Москве "Молодая Гвардия" совместно с владельцами кафе в течение всей предпраздничной недели предлагали мужчинам угощать кофе девушку, которая следующей зайдет в заведение.

Региональные отделения МГЕР провели ряд выставок с портретами и историями выдающихся женщин России: таких как первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова, прима-балерина Майя Плисецкая, российский общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка и другие.

Активисты из Томска, Кирова, Благовещенска и Москвы провели акцию "Носите женщин на руках". Молодогвардейцы неожиданно поднимали женщин на руки, чтобы перенести через слякоть или просто покружить на руках, а после вручали дамам открытки и цветы.

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