Актеры Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов, сыгравшие роли в фильме «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука, выяснили, кто из них лучше знает друг друга.

«Съемки «Вторжения» шли почти год, и, казалось, теперь они знают друг о друге всё, но секретный приз — космический чемодан вторжения от Peopletalk — всё же достался только одному!» — сообщается на официальном аккаунте фильма в Instagram во вторник, 7 января.

Так, в результате блиц-баттла поклонники артистов узнают, влюблена ли Старшенбаум, и какие девушки нравятся Мухаметову. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Peopletalk.

Ранее во вторник актриса Светлана Устинова поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Вторжение». По ее словам, это потрясающее кино. Артистка также посоветовала обязательно посмотреть его.

«Вторжение» — продолжение ленты Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие разворачивается спустя три года после событий оригинального фильма.

По сюжету, главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает сверхспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн.

Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.