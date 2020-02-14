Актеры МХАТ имени Горького, которые подали иск против руководителя Эдуарда Боякова, хотели бы продолжить работу в театре. Об этом в пятницу, 14 февраля, ТАСС рассказал один из истцов, актер Антон Наумов.

«Мы не знаем, как будет дальше складываться ситуация в театре и как она изменится. Но я хотел бы продолжить там творческую деятельность и, насколько я знаю, остальные артисты, участвовавшие в суде, тоже», — сказал он.

Ранее в этот же день суд обязал руководство театра выписать актерам, подавшим иск, стимулирующие надбавки и премии по итогам 2019 года. Также каждый из них получит моральную компенсацию в размере 3 тыс. рублей. Общая сумма выплат актерам превысит 700 тыс. рублей. Также театр должен будет выплатить в бюджет города 10 604 рубля.

Группа актеров подала иск против нового худрука театра Эдуарда Боякова. Они утверждают, что не получают ролей в спектаклях. Кроме того, артисты требуют признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену премий.

В январе председатель московской организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина рассказала «Газете.Ру» о деталях иска. В частности, заявители считают, что Бояков занимается «переформатированием театра в дом культуры», хотя экс-худруку Татьяне Дорониной и коллективу театра было обещано сохранение репертуарной политики и МХАТ как академического театра. По ее словам, ведется планомерное разрушение театра и труппы.

Бояков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького в декабре 2018 года. Доронина, возглавлявшая театр с момента его образования, переведена на специально введенную должность президента. Тогда Бояков заявлял, что все актеры постоянной труппы театра продолжат работу. Их нагрузка увеличится, так как планируется выпуск новых постановок, добавил он.