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Депутата Московской городской думы Николая Губенко положили в больницу в Коммунарке с симптомами коронавируса, сообщает РИА Новости. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга актриса Жанна Болотова.

У Жанны Болотовой нашли коронавирус

Отмечается, что поводом для госпитализации Губенко стали подозрения на пневмонию. Об этом журналистам сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

По его словам, Губенко долгое время находился в другой больнице, где проходил процесс реабилитации после серьезного хирургического вмешательства. Герасимов подчеркнул, что в настоящее время у его коллеги ослабленный организм.

«Он не был в гуще людей…может, конечно, Жанна…», — предположил парламентарий.

Ранее сам Губенко в разговоре со СМИ опроверг информацию о том, что его жена заразилась коронавирусом. В пресс-службе Мосгордумы пояснили журналистам, что в столичном парламенте не будут массово проверять депутатов на содержание в их организмах инфекции, поскольку Губенко долгое время находился на больничном и не общался с коллегами.

Как сообщал «Рамблер», несколько дней назад 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя жена Ирина пожаловались на ухудшение самочувствия после возвращения с гастролей в США и Канаде. Пару госпитализировали в больницу в Коммунарке. Позже стало известно, что артист болен коронавирусом.

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