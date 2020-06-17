Актера Михаила Ефремова доставили на очередной допрос в полицию. Об этом в среду, 17 июня, сообщили источники «Известий».

Ранее в этот же день актер покинул свой дом в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. На вопросы журналистов Ефремов отвечать не стал.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев отмечал, что его подзащитный хотел бы вместо домашнего ареста находиться в СИЗО. Юрист заявил, что из-за смерти пострадавшего актер не находит себе места и почти ничего не ест.

8 июня Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Позже, помимо алкоголя, в организме актера были обнаружены следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.

Ефремов 12 июня опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в ДТП Захарова заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы. Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом.