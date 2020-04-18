Актер Виктор Маркин госпитализирован в одну из московских больниц с закрытым переломом бедренной кости. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил источник «Известий».

По имеющейся информации, 41-летний артист получил травму при падении со стремянки у себя дома.

Маркин служит в столичном театре имени Островского. Зрителям он известен по сериалам «Кухня» и «Физрук».

В середине января артистка Елена Воробей сломала руку во время концерта в подмосковном Ногинске. Она рассказала, что перелом получила после того, как поскользнулась. Несмотря на травму Воробей продолжила выступление, пока ее состояние не ухудшилось.