Актер Олег Протасов рассказал о своем опыте общения с Татьяной Морозовой — подругой модели Марины Рудницкой, которую обвинили в вымогательстве 500 тыс. рублей у художника Никаса Сафронова.

Ранее, 4 января, Таганский суд Москвы арестовал обеих женщин по делу о вымогательстве у живописца полумиллиона рублей.

Протасов отметил, что столкнулся с аналогичной ситуацией, и добавил, что Морозовой не удалось получить от него денег.

«Пыталась за счет имени пропиариться, не знаю, какие она цели преследовала. Аферистка, в общем. Непонятно, чего хочет добиться: либо славы, либо популярности, может быть, денег урвать с кого-то», — рассказал артист в беседе с «Пятым каналом».

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. Через свою подругу Морозову она потребовала у художника деньги за молчание. Женщин задержали во время передачи суммы. Им грозит до семи лет лишения свободы и штраф.