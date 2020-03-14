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Российский актер театра Кирилл Трубецкой попал в тройное ДТП в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Авария произошла в ночь на субботу, 14 марта, на 1-й Тверской-Ямской улице. По некоторым данным, в результате столкновения трех автомобилей пострадали три человека, среди которых был 38-летний Трубецкой.

После случившегося актера госпитализировали. Он находится под наблюдением медиков.

Других подробностей аварии пока нет. Также отсутствует официальное подтверждение этой информации.

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