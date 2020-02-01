Британский актер Алан Харрис (Alan Harris), наиболее известный ролями в «Звездных войнах», умер от рака на 82-м году жизни. Об этом сообщает Metro.

Он скончался из-за рака легких. Болезнь актеру диагностировали в 2018 году.

Харрис был в молодости моделью, но затем решил построить карьеру актера. Он сыграл в трех эпизодах «Звездных войн», в частности, в картине «Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Он сыграл охотника за головами из расы рептилий — Босска. В другом фильме он играл штурмовика, а еще в одной части трилогии запомнился ролью солдата.

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