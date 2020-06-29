Актер Владислав Третьяк, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей», напал на собственную супругу. Мужчина ударил её ножом в лицо, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье, 28 июня. Между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой рассвирепевший артист схватил нож и поранил лицо жены.

После нападения актриса Яна Третьяк обратилась в полицию с заявлением на мужа. Другие подробности инцидента не приводятся. Известно, что правоохранители начали проверку.

Третьяк снялся в таких сериалах, как «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Общая терапия» и «Последний министр».