На 35-м году жизни умер российский актер Андрей Сиротин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память», — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Сиротин окончил мастерскую Олега Кудряшова на режиссерском факультете Российского института театрального искусства — ГИТИС. В кино его знают по работам в сериалах «Перекрестки судьбы», «Достоевский», «Шериф», а также по картине «Дирижер».