Принятый в Вашингтоне антидопинговый закон вызвал недоумение WADA

Одобренный Сенатом США «Акт Родченкова» может бытьиспользован против российского спорта. Однако пока не понятно, как этот новыйамериканский закон может применяться на практике. Об этом заявила вице-президентпаралимпийского комитета РФ Рима Баталова.

Накануне в США был принят закон, получивший имя экс-главыМосковской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, показания которогостали основой для массовой дисквалификации российских спортсменов в 2016 году.Документ позволяет применять уголовное наказание за допинг. Этоозначает, что некоторые спортсмены и чиновники не смогут посещать мероприятия вСША, полагает Баталова.

Однако в США квалифицируют закон как экстерриториальный, тоесть имеющий силу в странах за пределами юрисдикции США. И как это можетработать, непонятно.

«Даже у представителей WADA он вызываетнедоумение»,

– приводит URA.RU комментарий Баталовой.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также негативноотреагировали на принятый в США закон. Там отметили, что стремление отдельныхстран вводить собственные порядки разрушает единый свод правил для спортсменоввсего мира, который создает WADA. Кроме того, в агентстве обратили внимание,что из-под действия «Акта Родченкова» выведены профессиональныеспортивные лиги США и соревнования американских студентов.

«Если этот закон не подходит для американского спорта,почему это хорошо для остального мира?»

– цитирует «Рейтер» слова представителя WADA.

При этом в национальном Антидопинговом агентстве США (USADA)выразили бурную радость по поводу принятия «Акта Родченкова».

«Это важнейший день в борьбе за чистый спорт», -заявили в USADA.

«Актом Родченкова» предусматривается наказание ввиде штрафа до 1 млн долларов или лишения свободы на срок до 10 лет всех, когоамериканский суд сочтет причастными к созданию и распространению допинга илискрывающими информацию об этом. Спортсмены, пойманные на применении запрещенныхпрепаратов, под действие нового американского закона не попадают.

Григорий Родченков в 2015 г. бежал в США, где сообщил о массовом применении допинга российскими атлетами. Позже выяснилось, что многие показания Родченкова были ложью. Однако доступ спортсмены из РФ на Олимпиаду-2018 в Южной Корее был ограничен, а следствие по некоторым делам ведется до сих пор.

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