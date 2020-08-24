При организации корпоратива придерживаются определенного плана подготовки. Вначале выбирают вид мероприятия, к примеру: спортивный праздник, банкет, развлекательное шоу. Становится все более популярным такой формат, как творческая вечеринка: КВН, караоке, конкурс песни, флешмоб, фестиваль, модный показ, мастер-класс.

Затем находят тему, которая подойдет к выбранному формату, и в этих рамках начинают подготовку мероприятия. Это самый интересный этап, на котором нужно выбрать эмблему, оформить помещение или площадку, установить декорации. Аксессуары – это важная составляющая праздника, ведь от них во многом будет зависеть настроение участников корпоратива.

Аксессуары для создания атмосферы мероприятия

При планировании корпоративного мероприятия или вечеринки в офисе всегда нужны аксессуары. Они несут в себе определенную символику и создают атмосферу праздника. Тематические аксессуары бывают различных видов:

пригласительные билеты и сувениры;

декорации, которые задают стиль мероприятия;

объемные цифры и буквы;

гирлянды с текстом, вымпелы, растяжки;

серпантин, конфетти;

скатерти, салфетки и украшения для столиков, где сидят гости.

Для оформления праздничного стола используют скатерти и салфетки с лого. Текстиль применяется и для оформления выставки, презентации или рекламной компании. Эти вещи станут отличным подарком сотрудникам на корпоративе, сувениром для клиентов компании и для потенциальных покупателей. Чтобы повысить узнаваемость бренда и красиво оформить корпоративное мероприятие, закажите пошив скатертей и салфеток с логотипом.

Красочный декор и аксессуары создают неповторимую атмосферу мероприятия и напоминают гостям об основной теме корпоратива. Праздник начинается с пригласительных билетов, и хотя они не всегда используются, но открытки с логотипом и символикой сделают приглашение более солидным. А отправить их можно двумя способами: по почте или прямо вручить адресату.

Ассортимент корпоративных сувениров

Подбор корпоративных аксессуаров для подарка – ответственное дело. Удачно выбранные сувениры эффективно укрепляют деловые отношения с партнерами по бизнесу. Подарки делают сотрудников компании более лояльными, а у клиентов формируют положительное представление о бренде. В общем виде аксессуары делятся на несколько разных типов:

полиграфическая продукция, календари;

вещи с фирменной символикой и логотипом компании;

деловые подарки, в том числе подарки класса люкс;

сувениры для бизнеса, промоакций и авторские аксессуары.

Фирменные аксессуары в качестве подарка – отличный способ повышения лояльности. Поэтому корпоративный сувенир, в первую очередь, должен быть полезным. Не имеет смысла дарить вещи с логотипами, если их за ненадобностью положат далеко на полку в шкафу. Ведь главный смысл таких подарков заключается в том, что они находятся в пользовании и выполняют роль живой рекламы.

Появилась новая тенденция – дарить еду в брендированной упаковке. Удивить сотрудников и партнеров по бизнесу можно по-разному. В категории элитных презентов есть разные варианты, к примеру, хрустальная вазочка, наполненная свежей клубникой в шоколаде, или сладости от известного шеф-повара.

Участники корпоратива всегда будут рады получить в виде подарка кожаные аксессуары. Становятся популярными такие сувениры, как экосумки из натуральных материалов с логотипом. Эта всемирная тенденция выражает заботу об окружающей среде. Такие сумки не дарят пустыми, в них кладут гостинцы: конфеты и фрукты.