Возбужденное прокуратурой Украины дела из-за прибытия в Крым поезда из Санкт-Петербурга — реакция на улучшение условий жизни на полуострове. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает РБК со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Пассажирский поезд «Таврия» из Петербурга проследовал по железнодорожной части моста через Керченский пролив утром 25 декабря. Он уже прибыл в Севастополь. Его торжественно встречали на вокзале. Для пассажиров выступил ансамбль песни и пляски Черноморского флота с оркестром.

24 декабря с Казанского вокзала на полуостров отправился первый пассажирский поезд из Москвы.

Церемония открытия моста состоялась 23 декабря при участии президента России Владимира Путина. Российский лидер проехал на поезде из Керчи в Тамань, а затем дал команду к отправлению первого пассажирского состава в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. МИД Украины выразил протест из-за поездки главы государства в Крым.