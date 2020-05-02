События в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли десятки человек, являются продолжением преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Преступления, совершенные неонацистами в Одессе и в Донбассе, являются логическим продолжением преступлений украинских националистов, совершенных в годы Второй мировой войны. Они стоят в одном ряду с трагедиями Бабьего Яра, Хатыни, Волынской резней», — написал он в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 2 мая.

Также Аксенов отметил, что за прошедшие шесть лет со дня трагедии мало что изменилось, а преступники не были наказаны.

«Режим, опирающийся на террор и управляемый заграничными кукловодами, обречен на провал. Уверен, что виновники одесского злодеяния обязательно получат по заслугам», — написал чиновник.

Аксенов выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал сил и терпения.

Накануне в ООН призвали украинские власти привлечь к ответственности виновных в насилии 2 мая в Одессе.

По словам главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, за шесть прошедших лет никто так и не понес ответственности за случившееся. За последний год нет продвижения по уголовным делам в отношении сотрудников милиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Спасаясь от разъяренных националистов, противники госпереворота укрылись в Доме профсоюзов, где их заблокировали собравшиеся у здания радикалы.

Полиция никаких мер не предприняла. В результате члены «Правого сектора» подожгли здание с людьми, а затем открыли огонь по тем, кто пытался выйти. Жертвами трагедии стали 48 человек. Более 250 пострадали.