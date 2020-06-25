Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил ноту протеста Украины из-за проведения парадов на полуострове с рефлексом собаки Павлова.

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных парадов в Крыму и Донбассе «без согласования с украинской стороной». Парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли 24 июня в Симферополе, городах-героях Севастополь и Керчь.

«С одной стороны, это, конечно, рефлекс, как у собачек Павлова: аналогичными нотами Киев реагирует и на визиты нашего президента на полуостров, и на другие значимые для крымчан события. С другой стороны, отношение украинской власти к Великой Отечественной войне хорошо известно, и ждать иной реакции от поклонников Бандеры не приходится», — написал Аксенов на своей странице в «ВКонтакте».

«Как говорится, каждому свое: бандеровцам – радужный флаг на монументе «Родина-мать» в столице Украины, вывешенный 22 июня так называемыми активистами ЛГБТ, крымчанам – парад Победы», — отметил Аксенов.

При этом глава республики подчеркнул, что никаких официальных протестов в связи с оскорблением памяти жертв войны, а также чувств ветеранов и большинства жителей города-героя Киева, от должностных лиц киевской власти не последовало.