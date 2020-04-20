Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал россиян пока отказаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Twitter в понедельник, 20 апреля.

В сообщении говорится, что на время пандемии стоит воздержаться от поездок, тем более, что все крымские санатории и места отдыха закрыты.

«Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, но другого выхода на сегодня нет», — цитирует Аксенова телеканал «360».

Он добавил, что крымчане с радушием относятся к туристам, и после снятия ограничительных мер будут ждать всех в гости, пишет «Федеральное агентство новостей».

Режим самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля, уточняет НСН. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии. Работают только предприятия, отвечающие за жизнеобеспечение, и магазины с товарами первой необходимости.

18 апреля сообщалось, что за сутки число въезжающих в Крым выросло почти на 40%, сообщается на сайте aif.ru.

К настоящему времени число инфицированных в Крыму достигло 45, выздоровели 22 пациента.

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлено 47 121 случай.

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