Глава Крыма Сергей Аксенов предложил украинским властям согласиться с российским статусом полуострова и снять эту тему с обсуждения.

«Давно надо признать, и для них было бы лучшим сегодня согласиться с тем, что Крым — российский навсегда. Это было сделано по решению крымчан и президента РФ и, соответственно, при поддержке всех граждан России. Так что ничего им (украинским властям) не светит. Чем раньше они снимут эту тему с обсуждения, тем лучше будет для всех», — сказал Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, крымчане не обращают внимания на деятельность украинских властей.

«У украинских политиков нет реальных дел в багаже, чтобы они могли перед своим населением показывать результаты своей работы, поэтому они все пиарятся на каких-то невыполнимых фантастических обещаниях. Рассказывают, что Крым вернут или еще чего-то. Это вообще сумасшествие какое-то. Абсолютный фейк и клоунада, чтобы имитировать деятельность перед своим народом. Крым никто никогда не вернет. Крым российский навсегда, и ни у кого сил не хватит… Просто всем рекомендуем не слушать и не обращать на них никакого внимания, на их высказывания. Никакой силы и ценности они не имеют, ни сил, ни возможности выполнить, для этого у них нет политической воли», — сказал Аксенов.