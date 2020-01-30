Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить чиновниц в шубах, подаривших блокадникам «батоны».

«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо!», — написал Аксенов в Facebook.

Аксенов сообщил, что в пятницу Госсовет Крыма проведет служебное расследование в отношении всех участвовавших в поздравлении чиновников и депутатов.

Глава Крыма рекомендовал принять «самые жесткие меры»: уволить чиновников с их должностей, лишить депутатов мандатов и исключить из «Единой России».

Крымские чиновницы объяснили странные подарки блокадникам

Как писал «Рамблер», ранее в Сети появились фотографии, на которых чиновницы из Керчи позируют в шубах с блокадниками, одетыми в домашние халаты. Ветераны держат в руках подарки от керченского Горсовета: батон хлеба и медаль. Позже чиновницы объяснили, что поздравили блокадников пирогами с мясом ручной работы, а шубы не сняли из-за спешки. Несмотря на это, снимки вызвали широкий общественный резонанс и негативные отклики среди представителей российских властей.

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