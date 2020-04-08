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Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил введение комендантского часа в республике в связи с тем, что граждане не выполняют требования по самоизоляции, сообщил он в среду.

В Республике Крым с 17 марта действует режим самоизоляции, гражданам запрещено до 30 апреля выходить на улицу, за исключением экстренных случаев, посещения аптек и магазинов.

«Мы видим, что граждане все расхоложены, полностью по городам движение машин. Я прошу крымчан, вы не понимаете серьезности положения. Жизнь и здоровье родственников подвергаете опасности. Если сейчас ситуация «покатится», будет комендантский час, вообще никто и никуда не будет выходить. Прошу, чтобы была дисциплина, самоизоляция», — сказал он.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2 837 человек, из них на самоизоляции — 2 762 человека, в стационарах — 61 человек, в обсерваторах — 20 человек. В регионе 23 подтвержденных случая заражения коронавирусом нового типа, выписаны из больниц пять человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

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