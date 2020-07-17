Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ожидаемым призыв украинского парламента осудить проведение общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму, так как свободное волеизъявление крымчан «традиционно вызывает в Киеве истерику».

Верховная рада Украины призвала членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение голосования в Крыму. Заявление принято в пятницу. Его поддержали 306 парламентариев.

«Ожидаемая реакция. Свободное волеизъявление крымчан традиционно вызывает в Киеве истерику. Махать кулаками после драки и плакать по волосам, потеряв голову, — обычное занятие украинской власти после 2014 года. Так было при Порошенко, так происходит и при Зеленском», — написал Аксенов на своей «ВКонтакте».

По его словам, киевские политики практически каждый день засоряют информационное пространство заявлениями «разной степени идиотизма».

«Главная цель киевских политических артистов разговорного жанра — создавать негативный информационный шум вокруг российского полуострова. Их непрерывный бубнеж мы слышим вот уже больше шести лет. Искать в нем логику и здравый смысл — все равно что пытаться анализировать бред шизофреника», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, реальный эффект от подобного «словоизвержения» нулевой, на ситуацию в Крыму оно никак не влияет.

«А вот Украина под бесконечные вопли о «возвращении» полуострова продолжает деградировать, вымирать и расползаться по швам», — заключил Аксенов.

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что Российская Федерация защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.