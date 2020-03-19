Члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) объявили о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил «РИА Новости» представитель АКОРТ.

«Учитывая возросший спрос на отдельные виды товаров и объективные сложности, возникающие у добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов, торговые сети — члены АКОРТ приняли решение о введении временного моратория на применение штрафных санкций за недопоставку товаров, в том числе по товарам для проведения промо-акций, до нормализации ситуации на потребительском рынке Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 16:30 мск 19 марта, в мире заболело 230 652 человека, вылечились 86 261 пациент, умерли 9390 человек.