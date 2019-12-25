Расходы российских госкомпаний на приобретение отечественного программного обеспечения (ПО) могут возрасти с 10 млрд рублей в 2019 году до 150 млрд рублей в 2021 году. Об этом в среду, 25 декабря, заявил вице-премьер России Максим Акимов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV для их продажи на территории страны. С 1 июля 2020 года в России запрещается продавать отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского ПО.

10 января премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что доля российского программного обеспечения в государственных структурах к 2024 году должна превышать 90%. В госкомпаниях — 70%.

17 декабря 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о переходе госкомпаний на отечественный софт. По его словам, сегодня нередко звучат угрозы об отключении целых глобальных сервисов, поэтому разработка и внедрение российского софта — это вопрос кибербезопасности и даже «киберсуверенности».