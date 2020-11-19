Акцизы на продукты с излишним содержанием сахара и соли могут ввести в России. Это касается продуктов с содержанием указанных добавок свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно.

Предложение направили в Минфин, Минпромторг и Минздрав Российский союз налогоплательщиков, Общественная палата и Институт развития правового общества. Под акцизы могут попасть консервы, соусы, продукты быстрого приготовления, включая пельмени, сладкие газированные напитки, пишут «Известия».

Инициаторы считают, что акцизы однозначно должны быть введены на такие необязательные для потребления товары, как торты и пирожные. Поступающие от акцизов средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, например, диабета.

Однако, не все продукты с естественно повышенным содержанием сахара и соли попадут под предполагаемый налог — есть и исключения. Точный размер акциза определит законодатель. Письмо пока не поступило на рассмотрение в министерства. Вопрос о введении акцизов на вышеуказанные продукты не обсуждается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил законопроект, который предлагает увеличить в 2021 году акцизные ставки на табачную продукцию, традиционные и электронные сигареты на 20%.

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