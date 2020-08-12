Акция белорусских медиков против насилия в обществе завершилась в Минске без задержаний, передает корреспондент Mpravda.com.

В среду возле Белорусского государственного медицинского университета, на проспекте Дзержинского, более 200 медиков организовали несанкционированную акцию. Они выстроились в цепочку солидарности, держали плакаты с надписями «Врачи против насилия», «Остановите насилие», а также красные и белые цветы. Напротив медиков, с другой стороны проспекта, в их поддержку выстроились в цепочку граждане.

С протестующими коллегами хотел пообщаться министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, однако разговор не получился. Примерно через час после начала акции к месту ее проведения подъехало несколько автозаков и милицейских микроавтобусов. Правоохранители наблюдали за происходящим из машин, не вмешивались.

Через два часа после начала акция завершилась, но медики пообещали в четверг собраться на том же месте и в то же время. После этого автозаки, припаркованные по обе стороны проспекта Дзержинского, разъехались. Люди разошлись, многие из них отмечали, что не хотят никого провоцировать.

Спустя некоторое время в разных точках проспекта Дзержинского начали скапливаться оппозиционно настроенные граждане. Одна из крупных групп находится на перекрестке проспектов Дзержинского и Любимова. Подъехал милицейский автозак, из которого вышли несколько военнослужащих внутренних войск. Они погнались за двумя провокаторами, но задерживать не стали, только спугнув их.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.