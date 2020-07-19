В Хабаровске горожане вышли на вторую по счету за день акцию в поддержку Сергея Фургала. Акция менее многочисленна, чем состоявшаяся днем. К собравшимся вышел министр здравоохранения региона Александр Витько, напомнивший об опасности распространения коронавируса.

Акция солидарности также прошла во Владивостоке. Протестующие вышли на центральную площадь города под предлогом кормежки голубей. Около 1000 человек скандировали лозунги в поддержку Фургала. Еще одна акция такой же численности прошла в Комсомольске-на-Амуре.

Варианты развития ситуации в регионе Business FM обсудила с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым.

— Является ли для федерального центра неожиданностью столь массовый протест после ареста губернатора?

— Ну конечно же, это и проблема, это неожиданность, это и следствие того, что практически арест Фургала не был подготовлен, и, более того, последняя неделя после первых протестов тоже, по сути, прошла впустую, несмотря на некое маневрирование, в том числе с хабаровскими элитами, которое началось. Вот эта пауза пока не приводит к серьезной демобилизации протестующих. А в условиях, когда массовые акции практически любой тематики находятся в стране под запретом, естественно, любая подобная акция получает значительное звучание. Если бы такие акции разной численности проходили бы в стране ежедневно или каждый выходной и во многих регионах, хабаровский кейс был бы одним из многих, а в данном случае это действительно самое мощное, самое крупное выступление года.

— Эти акции уже комментировали ранее в Кремле, но реакция пока не последовала. Как может все-таки отреагировать Москва на такой массовый протест?

— Какие-то масштабнейшие уступки типа освобождения Фургала или перевода его в хабаровский СИЗО представляются пока маловероятными, а так понятно, что возможен сценарий — гипотетический губернатор от ЛДПР и тем самым знак к некоему политическому диалогу, учет протестов. А на самом деле, хотя принято считать, что любые уступки протестам государство разрушают, примеры этих уступок вроде храма в Екатеринбурге не так давно, они по большому счету к ослаблению власти не приводили. Есть вариант ждать, пока протест выдохнется, назначить какую-то фигуру непонятную и вызывающую раздражение в надежде на то, что люди будут выплескивать эмоции, но из этого не последует какой-то серьезной стратегии и через неделю, другую, третью все начнет рассыпаться и рассасываться. Либо вариант жесткого, агрессивного подавления, но на сегодня он представляется контрпродуктивным, но понятно, что какого-то иммунитета против таких шагов нет, хотя, думаю, для власти это было бы нежелательно.

— А какая фигура врио Хабаровского края сейчас могла бы удовлетворить протестующих? Есть ли сейчас какой-то компромиссный вариант из местных, который бы устроил и федеральный центр, и хабаровчан?

— Все равно недовольные в каком-то виде будут, поэтому четкого решения, думаю, нет. Вопрос скорее общей драматургии того, как будет обставлена ситуация с назначением. Пока, наверное, федеральной власти очевидно, что назначение какого-то «аллергена» вызовет новую волну выступлений, и она не хочет «подкармливать» протест. Поэтому, естественно, в условиях, когда смена власти в Хабаровском крае не была подготовлена всерьез, любая персона — это эксперимент.

— Учитывая масштабность протестов, какие центр будет делать выводы, какими будут последствия и могут ли они быть для организаторов митингов, хотя пока не понятно, кто их организует?

— Ну, назвать кого-либо могут организатором и экстремистом, это не проблема при желании. Но парадокс в том, что довольно большой опыт урегулирования конфликтов социальных, политических за последние годы накоплен федеральной властью, но какой-то мощный коллективный опыт это не создало. То есть каждый раз, сталкиваясь с такой ситуацией, центральная власть действует как будто с нуля, какого-то мощного внутреннего алгоритма, на мой взгляд, не возникло.

— А почему системная оппозиция, даже пострадавшая ЛДПР отмежевывается от этого протеста?

— ЛДПР, естественно, желает показать, что она сохранила какие-то хотя бы элементы, остатки политического влияния. За разговорами о назначении элдэпээровца врио губернатора что-то стоит. Естественно, ЛДПР хотелось бы выйти с минимальными издержками из конфликта.

Дневная акция протеста в поддержку Фургала собрала, по разным оценкам, от 15 тысяч до 50 тысяч человек. Мэрия города заявляла о 10 тысячах. Глава ЛДПР Владимир Жириновский 18 июля анонсировал дату назначения врио главы Хабаровского края. По его словам, документ будет подписан в понедельник, 20 июля, врио губернатора станет представитель ЛДПР.