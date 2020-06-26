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Акции Facebook и Twitter рухнули на 7% после решения компании Unilever приостановить рекламу в социальных сетях на территории Соединенных Штатов.

Ранее международная компания заявила, что не будет рекламировать свою продукцию в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram в США из-за «поляризованной атмосферы». Unilever приостановит размещение рекламы на данных платформах до конца года.

«Продолжение рекламы на этих платформах в настоящее время не принесет пользы для людей и общества», — говорится в пресс-релизе компании.