Член-корреспондента РАН, бывшего гендиректора АО «НПО «Орион» Анатолия Филачева освободили из СИЗО в Москве из-за угрозы заражения коронавирусом. Такое решение принял Первый апелляционный суд 7 апреля.

Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против. Однако защите удалось убедить суд, что содержание Филачева под стражей в период пандемии коронавируса опасно и нецелесообразно.

Таким образом, академику изменили меру пресечения на домашний арест.

Филачев был арестован в марте 2019 года и все это время содержался в СИЗО. Первоначально академика обвинили в мошенничестве в особо крупном размере в период работы на посту гендиректора АО «НПО «Орион». Позднее статью переквалифицировали на растрату.

По версии следствия, Филачев заключал с контрагентами НПО фиктивные договора, по которым выводились денежные средства. Сумма ущерба корпорации «Ростех» оценивается более чем в 1 млн рублей. Академик своей вины не признает.