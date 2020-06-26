Академик Китайской академии инженерных наук Чжун Наньшань прогнозирует, что COVID-19 не исчезнет до весны 2021 года, однако масштабной второй волны удастся избежать.

маски

— Эпидемия не исчезнет зимой-весной, будет продолжаться, возможно, будет рост заражений зимой этого года — весной следующего года. Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире, — сказал он.

Чтобы не допустить новых локальных вспышек инфекции, нужно принимать краткосрочные жесткие меры, например, это может быть сокращение авиаперелетов, отмена занятий в учебных заведениях, добавил ученый.

Общее число заразившихся в мире превысило 9,4 миллиона человек. За весь период пандемии умерли более 482 000 заражённых.

Как накануне отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на следующей неделе превысит десять миллионов человек.

Ранее российские врачи перечислили главные симптомы коронавируса. Это сухой кашель, температура выше 38,5 градусов, мышечные боли и мышечная слабость, тошнота, рвота и диарея, в ряде случаев — нарушение вкуса и обоняния.

По данным британских медиков, к ключевым симптомам COVID-19 относятся сухой кашель, высокая температура и головные боли. У некоторых наблюдается потеря вкуса, обоняния и состояние полного бессилия.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.

И еще: Как симптомы коронавируса проявляются день за днем.