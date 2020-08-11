Детей надо постепенно готовить к распорядку дня, который начинается при посещении школы после летних каникул. Об этом 11 августа заявила академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Впереди две недели. Это достаточный срок, чтобы сделать режим ребенка максимально приближенным к тому режиму, в котором он будет жить при посещении школы. Многим детям придется рано вставать. Многим нужно долго добираться до школы. А это значит, что ребенок должен встать раньше, чем он обычно встаёт», — сказала Безруких.

По её мнению, именно выстраивание режима сна и подъёма будет самой большой сложностью при подготовке ребенка к школьному режиму. При этом психолог отметила, что ученики младших классов должны спать не меньше 10 часов, чтобы выспаться и быть работоспособными.