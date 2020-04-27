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В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил «Собеседнику» академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

По его мнению, этот сценарий отличается как от «негативного» итальянского, так и от «оптимистичного» в Китае и Южной Корее.

«В России пандемия идет по особому сценарию. Я называю это «третий сценарий». Первый — негативный, как в Италии и США, где большая смертность, второй — оптимистичный, как в Китае, Корее, где экстренно приняли строгие меры и получили быстрый эффект. А у нас — третий путь, где низкая заболеваемость и низкая смертность», — отметил Ершов.

Однако он не считает, что эпидемия COVID-19 в России пошла на спад.

Причиной особого сценария академик назвал обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорожденным и опыт санитарно-эпидемиологических служб.

«Так как эпидемии всегда были бичом СССР, начиная с таежного энцефалита и холеры, затем — крымской геморрагической лихорадки и т.д. Вот и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы», — заключил Ершов.

В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались.

Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.

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