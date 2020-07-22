Как считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, в России эпидемия коронавируса не закончится до конца 2020 года.

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— Люди летают на самолётах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, — отметил он.

В Израиле и Испании в день уже регистрируют по 200-400 новых случаев заражения COVID-19, добавил эксперт.

По его словам, первая волна заболеваемости ещё не закончилась, а впереди осень, похолодание и сезонные ОРВИ.

Как свидетельствуют данные портала Worldometers, в мире число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 15 миллионов человек. Скончались почти 620 000 пациентов. При этом отметка в 14 миллионов заражений была пройдена 18 июля, то есть миллион человек заразились коронавирусом за четыре дня.

Вероятность второй волны COVID-19 в нашей стране зависит от ответственности граждан в соблюдении мер безопасности, сказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он привел в пример США и Индию, где из-за несоблюдения мер сильно ухудшилась ситуация и ставятся новые антирекорды по количеству новых случаев.

По словам медиков, изначально казалось, что коронавирус является обычным респираторным заболеванием вроде SARS или птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что он может затронуть легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, сосуды, печень, почки и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы.