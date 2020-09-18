Во время второй волны коронавируса не будет неготовности системы здравоохранения к эпидемии. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал академик РАН Евгений Шляхто.

По мнению медика, первая волна пандемии «была не столько волной», она характеризовалась неготовностью системы здравоохранения к работе в экстренной ситуации, сказалась также нехватка стационаров и недостаточность знаний о новой болезни. Во второй раз такая ситуация не повторится, считает врач.

«А вот небольшой рост будет точно, потому что произойдет сезонный всплеск вирусных заболеваний, того же гриппа», — сказал он.

Небольшой рост заболеваемости Шляхто объяснил началом учебного года, возвращением людей из отпусков, а также сезонным всплеском вирусных заболеваний.

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