Число инфицированных туберкулезом в последнее время растет, нужна новая современная вакцина, заявил научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», академик РАН, д.м.н. Виталий Зверев.

БЦЖ — вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В ряде стран эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.