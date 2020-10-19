В нашей стране заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад зимой, когда ударят морозы, а весной начнётся третья волна, однако она будет менее интенсивной. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев.

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По его словам, коронавирус нового типа, как и все заболевания, передающиеся воздушно-капельным путём, привязан к сезону. Как только начнутся морозы, заболеваемость пойдёт вниз. К весне же, скорее всего, будет ещё один всплеск, но не такой интенсивный.

Академик напомнил, что необходимо соблюдать масочный режим и вообще быть осторожнее, однако он выступил против жёстких ограничительных мер. По его мнению, неправильно «запирать людей в четырёх стенах» — они должны продолжать работать.

— За первые месяцы эпидемии здоровье населения и так ухудшилось. Появилось много людей с девиантным поведением, которые ведут себя неадекватно, возник спрос на различные препараты, которые снижают напряжение, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что «это косвенно свидетельствует о проблемах с психикой у населения», поэтому нельзя снова всех засадить дома.

Как отмечают российские медики, нынешняя самоизоляция и вынужденное снижение физической активности могут обернуться всплеском сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшем будущем. Известно, что каждая десятая преждевременная смерть в мире связана с малоподвижным образом жизни.

Ожидаемое число заражений на пике по COVID-19 в России будет не более 20 тысяч в сутки. Такую цифру назвала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.