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«Ак Барс» попросил закрыть сезон КХЛ из-за ситуации с коронавирусом

14:54 18/03/2020

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» попросил закрыть сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с коронавирусом. Заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

«Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов», – отмечается в сообщении.

В клубе подчеркнули, что иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении домой к своим близким в другие страны.

Ранее сообщалось, что товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Швеции и Молдовы отменены из–за ситуации с коронавирусом.



