Казанский «Ак Барс» переиграл московский ЦСКА в матча за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 2 374 зрителей завершилась со счетом 3:2.

Победную шайбу в ворота ЦСКА на второй минуте овертайма забросил Дмитрий Воронков.

Матчи за Кубок Открытия традиционно являются стартовыми в очередном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В нем принимают участие действующие обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата. Если оба трофея выиграла одна команда, то соперником обладателя Кубка Гагарина становится финалист этого турнира. Поскольку предыдущий розыгрыш Кубка Гагарина не был завершен из-за пандемии коронавируса, в матче играли победители конференций.

«Ак Барс» выиграл Кубок открытия во второй раз. Чаще всех — три раза — трофей добывало московское «Динамо».

Гол Дмитрия Воронкова в ОТ приносит @hcakbars победу в Кубке Открытия! #ЦСКАКБ pic.twitter.com/fexbGySqzl — КХЛ (@khl) September 2, 2020

Матч стал первым в рамках КХЛ с 12 марта. Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, встречу могли посетить не более 25% зрителей от общей вместимости арены.

Открывали новый сезон президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и президент КХЛ Алексей Морозов.

«Это будет особенный сезон, КХЛ первая из европейских лиг начинает чемпионат. Кто-то будет стартовать в октябре, КХЛ сделала это сейчас. Учитывая всю ситуацию, это будет особенный сезон», — сказал Фазель журналистам.