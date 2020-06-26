Сегодня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена бензина АИ-95 установила свой очередной рекорд за историю наблюдений с начала 2018 года.

В пресс-службе биржи сообщили, что стоимость АИ-95 выросла на 1,25 % по сравнению с предыдущим днем, установив свой очередной максимум. Цена за тонну составила 57,943 тыс. рублей.

До этого рекорды АИ-95 были установлены 17 и 18 июня.

Эксперты и обыватели также продолжают наблюдать рост розничных цен на бензин. В среднем цена на АЗС на 95-ый выросла на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей.

Растет цена и на другие виды топлива. Дизель подорожал на 7 копеек, в среднем, за неделю.