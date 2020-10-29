Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг вынес вердикт по делу об избиении главного арбитра Богдана Головко после матча молодежных команд «Ахмат» и «Спартак» (0:0) в Грозном. Об этом информирует пресс-служба РФС.

За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча, а также за массовое появление на поле посторонних лиц комитет обязал молодежную команду «Ахмата» провести пять домашних матчей сезона 2020-2021 без зрителей и выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Избившему судью сыну советника Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова и сотруднику службы безопасности взрослой команды «Ахмат» Сайд-Хусейну Алханову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 года.

Также РФС рекомендовала РПЛ обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча после его окончания.

Напомним, что 23 октября сразу после окончания матча в Грозном судья Богдан Головко, который дебютировал в роли главного арбитра всего неделю назад, подвергся избиению прямо на футбольном поле. Трансляция матча на ютуб-канале «Ахмата» оборвалась через 19 секунд после финального свистка, когда некий человек направлялся через все поле к арбитру. Что именно происходило дальше, на видео не зафиксировано.

Главного арбитра матча молодёжного чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком» избили. На видео конфликт только начинается. К арбитру направляются люди. После чего Богдана Головко избили. pic.twitter.com/cz80GPcnla — Soccer365.ru (@soccer365ru) October 23, 2020

«После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», — цитирует протокол матча газета «Спорт-Экспресс».

В пресс-службе Российской Премьер-лиги по горячим следам заявили, что на арбитра напал представитель «Ахмата» и пообещали провести тщательное разбирательство, наказав виновных. Клуб в ответном заявлении назвал произошедшее «попыткой воздействия на судью» со стороны болельщика и принес извинения Головко, пообещав провести внутреннее расследование.

Позднее бывший генеральный директор футбольной академии «Рамзан» Хайдар Алханов заявил в интервью «СЭ», что никакого избиения вообще не было.